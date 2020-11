ZertifikateAwards 2020/2021

Herzlich willkommen zur Publikumsabstimmung der 19. ZertifikateAwards, den wichtigsten Auszeichnungen der Zertifikate-Branche. 2019 beteiligten mehr als 19.500 Finanzinteressierte an der Abstimmung, die in diesem Jahr am 02. Oktober startet und am 06. November endet. Sie als Umfrage-Teilnehmer sind mitverantwortlich für die Vergabe von Publikums-Awards für vier Kategorien: Zertifikatehaus des Jahres

Zertifikat des Jahres

Bester Online-Broker

Bestes Zertifikate-Portal

Pro Person ist genau eine Teilnahme zulässig. Manipulationsversuche oder mehrfache Teilnahmeversuche führen zur Ungültigkeit der Stimme(n) sowie zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Mitarbeiter der Veranstalter, Medienpartner sowie der zur Wahl vorgeschlagenen Unternehmen sind zur Teilnahme an der Publikumsabstimmung zugelassen, sind beim Gewinnspiel aber nicht gewinnberechtigt. Damit die Teilnahme gültig wird, bestätigen Sie bitte Ihre Teilnahme mit einem Klick auf den Link, der Ihnen am Ende per Mail zugesandt wird.