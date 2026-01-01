ZertifikateAwards 2025/2026

Die BNP Paribas macht den Dreifach-Sieg perfekt! Nach 2023 und 2024 steht sie auch in diesem Jahr ganz oben in der Auswertung aller an Emittenten vergebenen Jury-Punkte. Sie ist Gesamtsiegerin der ZertifikateAwards und damit „Bester Emittent 2025/2026“. Dank ihres vollumfänglichen und hochwertigen Leistungsangebots in allen relevanten Marktsegmenten kann sie ihren Titel verteidigen. Dabei ist die BNP auch im Medaillenspiegel von Platz vier auf Platz zwei vorgerückt. Dies ist dem Gold-Award bei Kapitalschutz zu verdanken, den sie diesmal an die Seite der höchsten Auszeichnung für Bonuszertifikate stellen kann (siehe Übersicht links). An den Jury-Punkten gemessen fällt der Sieg in diesem Jahr trotzdem knapper aus. Der Vorsprung von zuvor 150 Punkten auf die Zweitplatzierte (2024: Vontobel) ist auf gut 90 Punkte zusammengeschmolzen. Und da Platz zwei in diesem Jahr neu besetzt ist, ist auch klar, wer als Aufsteiger des Jahres gilt: Die Société Générale hatte es in der Award-Historie erst einmal auf das Sieger-Podium der Gesamtauswertung geschafft. Das war im Jahr 2006, als die Anbieterin Platz drei erreicht hatte. Ganze 19 Jahre später steht sie direkt hinter dem Jury-Favoriten auf Platz zwei. Dies ist umso bemerkenswerter, da die Société Générale in keiner Einzelkategorie Gold erreicht. Dafür hat sie am Gala-Abend in Berlin mit insgesamt fünf Awards in Silber und Bronze für ihr Angebot bei einzelnen Produkttypen sowie für ihre hohe Verlässlichkeit im Sekundärmarkt die zweitmeisten Trophäen nach der BNP (sieben) überreicht bekommen – drei davon in den Hebelkategorien. Die höchste Einzelwertung verbucht die Société Générale aber bei Bonuszertifikaten, wo sie sich mit 74 Punkten nur knapp hinter der BNP einsortiert (76 Punkte). Gleich zwei noch höhere Einzelergebnisse verhalfen der HSBC in der Gesamtwertung zu Platz drei. Selbstredend hat der traditionell grandiose Sieg beim Anlegerservice den stärksten Anteil am Erfolg. Allein hieraus fließen 94 Punkte ein – so viele, wie kein Emittent in einer Einzelwertung verbuchen kann. Gold holt HSBC aber auch in der zweiten „Service-Kategorie“, dem Sekundärmarkt, wo sie ebenfalls eine hohe Punktzahl erreicht (77).

Der inoffizielle Titel der besten Emittentin gemessen an den vergebenen Medaillen geht indes an die DZ Bank. In drei Produktkategorien dominiert sie den Markt und erhält dafür jeweils Auszeichnungen in Gold (Aktienanleihen, Discount, Express). Dabei geizten die Juroren auch nicht mit Punkten. Mit 306 Zählern belegt die DZ Bank den vierten Rang in der Gesamtwertung. Platz fünf geht an Vontobel (287 Punkte).